Только сирийский народ может определить будущее страны, заявил Путин

СОЧИ, 30 янв — РИА Новости. Только народ Сирии может определять будущее страны, заявил президент РФ Владимир Путин в послании конгрессу сирийского национального диалога, который официально открылся в Сочи.

Послание участникам зачитал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Совместно с партнерами по астанинскому процессу — Ираном и Турцией, влиятельными арабскими государствами, соседями Сирии, мы постарались сделать это мероприятие максимально представительным, исходя из того, что только народ Сирии вправе определять будущее своей страны", — говорится в послании российского президента.

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