Конгресс нацдиалога призван сплотить сирийский народ, заявил Путин

СОЧИ, 30 янв — РИА Новости. Конгресс сирийского национального диалога призван сплотить народ Сирии, говорится в послании президента России Владимира Путина участникам и гостям форума.

"Уважаемые дамы и господа, рад приветствовать в Сочи всех участников, наблюдателей и гостей конгресса сирийского национального диалога! Форум призван вновь сплотить народ Сирии после почти семилетнего вооруженного конфликта, унесшего жизни сотен тысяч людей, вынудивший миллионы граждан покинуть свою родину", — зачитал послание Путина на открытии конгресса министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В послании президента РФ говорится также, что благодаря конгрессу "предоставляется хорошая возможность вернуться к мирной, нормальной жизни" в Сирии.

"Можно с уверенностью констатировать, что на сегодняшний день созданы условия для того, чтобы перевернуть трагическую страницу в истории Сирии", — сказал Лавров, зачитывая послание Путина.

Конгресс национального диалога Сирии в Сочи официально открылся во вторник, ожидается участие более 1,6 тысячи человек, которые представляют собой все политические и этноконфессиональные группы Сирии. Ключевой задачей конгресса является запуск работы над новой конституцией Сирии и формирование конституционной комиссии.

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