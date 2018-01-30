МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Турецкая делегация не покидала конгресс национального диалога Сирии в Сочи, главы МИД Турции и РФ Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров обсудили во вторник ряд вопросов по телефону, сообщил РИА Новости представитель турецкого внешнеполитического ведомства.

"Турецкая делегация не покинула сочинскую конференцию, а сегодня утром министры иностранных дел Турции и России провели два разговора по телефону, чтобы решить некоторые разногласия", — сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел Турции.

Ранее член оргкомитета, заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин заявил, что открытие конгресса нацдиалога Сирии в Сочи задерживается в связи с ожиданием ряда участников и наблюдателей, он начнется уже скоро.

Конгресс национального диалога Сирии в Сочи собрал свыше полутора тысяч делегатов, которые представляют собой все политические и этноконфессиональные группы Сирии. Ключевой задачей конгресса является начало межсирийского диалога, запуск работы над новой конституцией Сирии и формирование конституционной комиссии.

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