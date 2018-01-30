Де Мистура примет участие в конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи

ЖЕНЕВА, 30 янв — РИА Новости. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура принял решение участвовать в конгрессе нацдиалога САР в Сочи, сообщили РИА Новости в команде де Мистуры.

"Мистура только что принял решение участвовать в конгрессе", — сказал собеседник агентства.

По его словам, спецпосланник ООН выехал из отеля в место проведения форума.

Конгресс сирийского нацдиалога должен открыться в Сочи во вторник.

Как сообщила ранее лидер платформы "Астана" сирийской оппозиции Ранда Кассис, участие де Мистуры было под вопросом, потому что он ждал разрешения ситуации с группой вооружённой оппозиции Сирии, которую поддерживает Турция и которая выдвинула дополнительные требования по прибытию в Сочи. В МИД РФ ранее сообщили, что начало конгресса задерживается в связи с ожиданием ряда участников и наблюдателей. "Де Мистура ждёт, как разрешится ситуация с оппозицией, поддерживаемой Турцией", — сказала РИА Новости Кассис, добавив, что не ясно, будет ли он участвовать в конгрессе.

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