Особое меню и залы для молитв предложили участникам конгресса в Сочи

СОЧИ, 30 янв – РИА Новости. Для участников конгресса национального диалога Сирии, проходящего в Сочи, подготовили специальное меню, молитвенные залы, а также раздали памятки по требованиям безопасности на площадке мероприятия.

В буклете, который получил каждый участник нацконгресса, на трёх языках рассказывается о форуме.

В частности, сообщается, что рабочим языком конгресса является арабский. Однако в ходе заседания будет идти синхронный перевод на русский, английский, турецкий и фарси.

Для участников мероприятия обустроены молитвенные залы: один в аэропорту Сочи и еще три — для мусульман и христиан — в главном медиацентре.

"Меню ресторанов составлено с учётом национальных особенностей участников конгресса", — говорится в буклете.

В документе также есть раздел, посвящённый правилам безопасности.

"Участникам запрещено кричать, скандировать лозунги, унижающие человеческое достоинство; бросать различные предметы, способные причинить ущерб жизни и здоровью людей; использовать предметы, содержащие шумовой эффект; провоцировать других участников к беспорядкам и срыву мероприятия", — говорится в памятке.

Конгресс национального диалога Сирии в Сочи собрал свыше полутора тысяч делегатов, которые представляют собой все политические и этноконфессиональные группы Сирии. Ключевой задачей конгресса является начало межсирийского диалога, запуск работы над новой конституцией Сирии и формирование конституционной комиссии.

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