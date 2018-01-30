В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала семь случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — три, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон на территории САР гуманитарные акции не проводились, медицинскую помощь получили 68 человек.
В Минобороны отметили, что в течение суток соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2340.
Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.
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