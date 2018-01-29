Координационный центр заявил о нарушениях режима прекращения огня в Сирии

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Совместный российско-иранско-турецкий Координационный центр зафиксировал случаи нарушения режима прекращения огня в Сирии, сообщают в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

"В течение суток центром продолжали фиксироваться случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Латакия, Алеппо, Идлиб, Хомс и в пригороде Дамаска – Восточной Гуте", — говорится в сообщении.

Российский Центр призывает все стороны конфликта соблюдать достигнутые 26 января на межсирийских переговорах в Вене договоренности о полном прекращении огня в Восточной Гуте и не поддаваться на провокации вооруженных формирований, не присоединившихся к этим договоренностям.

Российские специалисты продолжают контакты с сирийскими властями и Сирийским Арабским Красным Полумесяцем для организации эвакуации больных из Восточной Гуты. Российский Центр призывает правительство Сирии провести прямые переговоры с представителями формирований вооруженной оппозиции, находящихся в Восточной Гуте.

В течение двух суток подписано соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенного пункта Альдиба провинции Хомс.

Российский Центром совместно с Комитетами национального примирения сирийских провинций продолжает оказывать гуманитарную помощь населению в наиболее пострадавших районах страны.

Жителям населенного пункта Мазлум провинции Дерй-Эз-Зор передано более двух тонн продовольствия. В населенный пункт Хатла доставлена питьевая вода.

Российские военные врачи за сутки оказали помощь 22 сирийцам, включая 10 детей.

В рамках благотворительной акции в провинции Алеппо представители российского Центра передали детям, находящимся на лечении в больнице населенного пункта Эр-Рази, и ученикам начальных классов школы населенного пункта Марран детское питание, игрушки, одежду и наборы канцелярских принадлежностей от Всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия".

Российским Центром совместно с руководством провинций продолжается работа по решению проблем гуманитарной обстановки и созданию условий для возвращения беженцев к местам прежнего проживания.

"Всего за сутки в свои дома вернулись 180 человек, в том числе в провинции Хомс – 14, в провинции Дерй-Эз-Зор – 166 человек", — говорится в сообщении.