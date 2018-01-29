Эксперты ООН проводят консультации с делегацией делегацией из России в Сочи

Работа журналистов в пресс-центре во время подготовки к Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи

Работа журналистов в пресс-центре во время подготовки к Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи

СОЧИ, 29 янв — РИА Новости. Эксперты ООН проводят консультации с российской делегацией в Сочи в преддверии конгресса нацдиалога Сирии, сообщает корреспондент РИА Новости.

Встреча проходит за закрытыми дверьми.

Ключевой для конгресса вопрос — формирование конституционной комиссии для работы над текстом основного закона Сирии.

Участие представителей ООН в конгрессе оставалось под вопросом до последнего момента. Спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура в итоге прибыл в Сочи в воскресенье. Источник сообщил РИА Новости, что де Мистуру в Сочи приехала "поддержать" вся его команда — 18 человек. По данным источников, такого ни разу не случалось на переговорах по сирийской проблематике, проходивших не на женевской площадке.

Форум стартовал в Сочи 29 января. Основной и рабочий день конгресса — вторник, 30 января. Предполагается, что мероприятие соберет свыше 1,6 тысячи сирийцев.

Конгресс национального диалога Сирии проходит по инициативе России. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявлял, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной.

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