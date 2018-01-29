ООН обеспокоена сообщениями о жертвах среди мирных жителей в Африне

ООН, 29 янв — РИА Новости. ООН обеспокоена сообщениями об обстрелах в районе Африна, при которых гибнут мирные жители, заявил журналистам представитель генсека ООН Фархан Хак.

"ООН обеспокоена сообщениями об обстрелах в округе Африн, в результате которых были пострадавшие среди мирных жителей и беженцы. Обстрелы также затронули гражданскую инфраструктуру. Вчера мы слышали сообщения об обстрелах в деревнях Шейх, Аль-Хаддид и Кобали — по сообщениям, были убиты несколько человек, включая женщин и детей", — сказал Хак.

По его словам, курдские власти помешали ряду беженцев покинуть район боевых действий.

"ООН призывает все стороны и всех, кто имеет на них влияние, обеспечить защиту гражданских лиц, свободу перемещения, а также предоставить срочно необходимую гуманитарную помощь", — сказал Хак.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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