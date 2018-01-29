В ООН считают, что конгресс в Сочи внесет важный вклад в процесс в Женеве

Плакат с изображением логотипа Конгресса сирийского национального диалога в медиа-центре в Сочи

Плакат с изображением логотипа Конгресса сирийского национального диалога в медиа-центре в Сочи

ООН, 29 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил уверенность, что конгресс нацдиалога Сирии в Сочи внесет важный вклад в процесс сирийского мирного урегулирования, идущий в Женеве.

"Согласно заявлению, генсек ООН выразил уверенность, что конгресс в Сочи будет иметь важный вклад в мирный переговорный процесс в Женеве", — сказал в рамках регулярного брифинга в понедельник заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Конгресс национального диалога Сирии проходит по инициативе России. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявлял, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной.

Форум стартовал в Сочи 29 января. Основной и рабочий день конгресса — вторник, 30 января. Предполагается, что мероприятие соберет свыше 1,6 тысячи сирийцев.

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