В Сирии призвали остановить уничтожение исторических объектов в Африне

В Африне во время турецкой военной операции против курдского анклава. 28 января 2018

В Африне во время турецкой военной операции против курдского анклава. 28 января 2018

БЕЙРУТ, 29 янв – РИА Новости. Главное управление древностей и музеев Сирии призвало международные организации остановить уничтожение исторических объектов на севере Сирии и осудить действия Турции в Африне, в результате которых был поврежден древний арамейский храм Айн-Дара.

В воскресенье официальный представитель курдских сил самообороны Рейзан Хеду рассказал РИА Новости, что в результате авиаударов турецких ВВС ощутимо пострадал арамейский храм Айн-Дара, расположенный в Африне.

"Директор управления древностей и музеев Сирии Махмуд Хамуд заявил, что разрушение турецким режимом храма Айн-Дара является варварским актом, который продолжает план этого режима по уничтожению культурного наследия Сирии. Он призвал международные организации и всех заинтересованных лиц в области культуры осудить эту агрессию и вмешаться, чтобы остановить уничтожение культурного наследия Сирии, которое является неделимой частью наследия всего человечества", — пишет сирийское национальное агентство САНА.

По словам Хамуда, район Африн является одним из богатейших в Сирии по количеству исторических объектов. В том числе там расположены три исторических заповедника, которые внесены в список культурного наследия ЮНЕСКО, заповедники на сегодняшний день находятся под угрозой в связи с боевыми действиями в Африне.

Храм Айн-Дара, построенный в честь богини Иштар, является единственной найденной постройкой, представляющей арамейскую цивилизацию в Сирии. Храм был построен в первом тысячелетии до нашей эры.

Глава управление древностей и музеев подчеркнул, что храм Айн-Дара является одним из важнейших исторических объектов в северной Сирии.

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