Минобороны отметило единичный характер нарушений режима перемирия в Сирии

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Нарушения режима прекращения боевых действий в пригороде Дамаска Восточной Гуте стали носить единичный характер, сообщили в Минобороны России.

"Российский Центр по примирению враждующих сторон продолжает активную работу по нормализации обстановки в пригороде Дамаска Восточной Гуте. В настоящее время нарушения режима прекращения боевых действий, фиксируемые в данном районе, стали носить единичный характер", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что Центр по примирению "призывает сирийские правительственные войска соблюдать достигнутые в Вене договоренности о полном прекращении огня в Восточной Гуте и не поддаваться на провокации вооруженных формирований, не присоединившихся к данным договоренностям".

Отмечается, что российские специалисты продолжают контакты с сирийскими властями и Сирийским Арабским Красным Полумесяцем с целью организации гуманитарной эвакуации больных из Восточной Гуты.

"В целях скорейшего проведения эвакуации Центр по примирению враждующих сторон призывает правительство Сирийской Арабской Республики провести прямые переговоры по данному вопросу с представителями формирований вооруженной оппозиции, находящимися в Восточной Гуте", — добавляется в сообщении.

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