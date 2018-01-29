Участники конгресса нацдиалога Сирии будут въезжать в РФ без оформления виз

КРАСНОДАР, 29 янв — РИА Новости. Участники и гости конгресса национального диалога Сирии в Сочи будут въезжать в РФ без оформления виз, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Краснодарского края.

"Для граждан Сирийской Арабской Республики определен порядок пересечения государственной границы. Участники и гости конгресса будут въезжать на территорию Российской Федерации по ранее утвержденным спискам без оформления виз", – говорится в сообщении.

Как пояснил собеседник, для прохождения паспортного контроля иностранным гостям достаточно будет предъявить действительный документ, удостоверяющий личность – заграничный или национальный паспорт гражданина Сирии.

Форум стартует в Сочи 29 января, в этот день приедет большая часть его участников и будут идти подготовительные мероприятия. Основной и рабочий день конгресса — вторник, 30 января. В этот день в главном медиацентре Сочи пройдет пленарное заседание конгресса национального диалога Сирии. Предполагается, что мероприятие соберет свыше 1,6 тысячи сирийцев.

Конгресс национального диалога Сирии пройдет в Сочи по инициативе России. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявлял, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной.

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