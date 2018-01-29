Участники конгресса нацдиалога хотят провести следующую встречу в Сирии

СОЧИ, 29 янв — РИА Новости. Конгресс сирийского национального диалога обязательно должен собраться ещё раз, но уже в Сирии, заявляют его участники.

"Этот форум должен продолжиться, но все должно проходить в Сирии, это то, что хотят собравшиеся здесь сирийцы", — сказала РИА Новости участница конгресса в Сочи, член Сирийского молодежного союза Дарин Слеман.

Представитель Рабочего демократического фронта Сирии Мейс Криди заявила, что согласна с этим.

"Конгресс не должен быть единоразовым мероприятием, должен продолжиться. Но мы хотим, что он был в Сирии, нам нужно протянуть дорогу от Сочи к Дамаску", — сказала Криди РИА Новости.

Конгресс национального диалога Сирии проходит в Сочи по инициативе России. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявлял, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы. Конгресс национального диалога Сирии в Сочи — первая с начала конфликта попытка собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.

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