Турецкая оппозиция готова установить прямой контакт связи с Дамаском

АНКАРА, 29 янв – РИА Новости, Алена Палажченко. Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу заявил о намерении установить прямой контакт связи с сирийским правительством.

"Мы сейчас рассматриваем и обсуждаем тему, ехать или не ехать в Сирию. Но мы хотим, чтобы канал для контактов с центральным руководством был открыт", — сказал Кылычдароглу журналистам в Анкаре.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган не исключил возможности будущего взаимодействия с сирийскими властями по вопросу противодействия курдским вооруженным формированиям. Однако, по его словам, пока таких контактов нет.

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