Курды примут участие в конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи, заявил Лаврентьев

СОЧИ, 29 янв — РИА Новости. Курды будут представлены на конгрессе национального диалога Сирии в Сочи, приглашения им направлялись на индивидуальной основе, сообщил журналистам спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев, возглавляющий российскую делегацию на этом мероприятии.

Он пояснил, что в Сочи будут представлены "все слои сирийского общества, то есть все люди, которым не безразлична судьба Сирии и будущее этого государства". По словам спецпредставителя президента, приглашения рассылались не только группам с учетом этнической или религиозной принадлежности, но и на индивидуальной основе.

"Это касается, в том числе, и курдского представительства. Потому что этот вопрос достаточно интересный и волнует многих — будут ли представители курдов участвовать в конгрессе. Со всей уверенностью вам заявляю — курды будут, но им приглашения отправлялись на индивидуальной основе", — сказал Лаврентьев.

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