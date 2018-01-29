Российская делегация проведет в Сочи консультации с де Мистурой

СОЧИ, 29 янв — РИА Новости. Российская делегация проведет в понедельник в Сочи, где в эти дни состоится конгресс сирийского национального диалога, предварительные консультации со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев, возглавляющий российскую делегацию на этом мероприятии.

"Как вы знаете, им (генсеком ООН) было принято решение о направлении своего специального посланника Стаффана де Мистуры, который уже прибыл, и сегодня у нас с ним пройдут предварительные консультации", — сообщил российский представитель.

Он подчеркнул, что в Москве "очень довольны тем, что со стороны ООН такое решение было принято, тем более что результаты предстоящего конгресса планируется передать для дальнейшего использования и для дальнейшего продвижения на пути сирийского урегулирования именно на женевской площадке".

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