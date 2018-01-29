Итоговые документы конгресса нацдиалога Сирии в Сочи передадут ООН

СОЧИ, 29 янв — РИА Новости. Итоговые документы конгресса нацдиалога в Сирии, который пройдет 29-30 января, будут переданы ООН, сообщил журналистам спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

"Одним из основных вопросов будет обсуждение складывающейся ситуации в Сирии и поиск путей дальнейшего урегулирования. Конечно, будет предоставлена возможность делегатам выступить и изложить свою позицию, как они видят продвижение и установление мира в этой стране. Также одной из целей видится отбор кандидатов для участия в работе комиссии по обсуждению конституции", — сказал он.

Как отметил Лаврентьев, "это очень важно, потому что именно этот вопрос, в соответствии с резолюцией Совета Безопасности 2254, мы собираемся передать для дальнейшей имплементации Стаффану де Мистуре и для его дальнейшей работы".

"Кроме того, будет предложено делегатам конгресса обсудить заключительное заявление и обращение к ООН и международному сообществу и гуманитарным международным организациям по оказанию помощи в восстановлении страны", — подчеркнул Лаврентьев.

Говоря о других идеях по сирийскому урегулированию, в частности, о предложениях "пятерки" (США, Франция, Саудовская Аравия, Иордания, Великобритания), он отметил, что РФ поддерживает "любые инициативы, которые преследуют целью развитие политического процесса, достижение мира и стабилизации".

"Главное, чтобы эти инициативы исходили от сердца, а не преследовали свои узкие конъюнктурные цели. Поэтому мы призываем все мировое сообщество действовать сообща. Только таким способом мы сможем решить те проблемы, которые накопились", — сказал Лаврентьев.

Конгресс национального диалога Сирии проходит в Сочи по инициативе России. Лаврентьев ранее заявлял, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы. А Конгресс национального диалога Сирии в Сочи — первая с начала конфликта попытка собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.

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