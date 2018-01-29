МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Кремле считают, что вряд ли чье-либо неучастие в конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи сможет подорвать его значимость, он станет важным шагом в работе по сирийскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы уже говорили, что все отдают себе отчет в том, что каких-то сиюминутных прорывов в деле политического урегулирования в Сирии (ожидать — ред.) вряд ли возможно, возможна только терпеливая, поступательная кропотливая работа для продвижения по пути политического урегулирования. В этом смысле сочинский конгресс будет очень важным, существенным шагом на этом пути", — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, чего может добиться конгресс при отсутствии на нем большинства представителей сирийской оппозиции.

"То, что какие-то представители процессов, происходящих сейчас в Сирии, не приняли участие, вряд ли может сорвать этот конгресс и, скажем так, вряд ли может существенно подорвать значимость этого конгресса", — подчеркнул он.

Конгресс национального диалога Сирии проходит в Сочи по инициативе России. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявлял, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы. А Конгресс национального диалога Сирии в Сочи — первая с начала конфликта попытка собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.

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