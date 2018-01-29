В Турции задержали более 300 человек за агитацию против операции в Африне

В Африне во время турецкой военной операции против курдского анклава. Архивное фото

В Африне во время турецкой военной операции против курдского анклава. Архивное фото

АНКАРА, 29 янв – РИА Новости, Алена Палажченко. Турецкая полиция задержала за минувшую неделю 311 человек за агитацию против операции ВС Турции в сирийском Африне, говорится в сообщении МВД Турции в понедельник.

"По обвинению в пропаганде терроризма в связи с операцией в Африне в течение прошедшей недели задержано 311 человек", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что за последнюю неделю в Турции было обезврежено 28 террористов, из которых один был уничтожен, шестеро сдались и 21 были задержаны. Одна из задержанных, Демет Ташар, числился в списке разыскиваемых как член ИГ*.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

*Террористическая организация, запрещена в России