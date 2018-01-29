Посол Пакистана опроверг заявления, что туда бегут боевики из Сирии

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Сообщения о том, что боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*) из Сирии и Ирака "перетекают" на территорию Пакистана не соответствуют действительности, заявил в интервью РИА Новости посол Пакистана в РФ Кази Халилулла.

Ранее руководитель Антитеррористического центра государств-участников (АТЦ) СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков заявил, что боевики ИГ*, терпя поражение в Сирии, массово перебазируются в пакистанскую провинцию Вазиристан. По его словам, с осени 2016 года наблюдается переброска значительных сил боевиков ИГ* из Сирии и Ирака на территорию Вазиристана с дальнейшим их перераспределением.

"Во-первых, позвольте мне сказать, что так называемая группировка "Исламское государство"* не имеет ничего общего и исламом. Это террористическая организация. Мы предпочитаем называть ее ДАИШ*. Мы видели сообщения, что некоторые боевики ДАИШ* из Сирии и Ирака ушли в другие страны региона. Однако следует отличать сообщения и доказательства. Нет доказательств тому, что эти боевики ушли в какой-либо регион Пакистана. Позвольте мне также категорически отметить, что у ДАИШ* нет организованного присутствия в Пакистане", — сказал Халилулла.

Как отметил посол, Пакистан, включая племенные районы на границе с Афганистаном, не привлекает террористов из-за того, что там в течение нескольких лет вооруженными силами и службами безопасности страны проводятся антитеррористические операции "Зарб-э-Азб" и "Радд-уль-Фассад" против террористов и экстремистов. По его словам, эти масштабные операции проводятся за счет ресурсов Пакистана и затраты на них превысили 2 миллиарда долларов.

Как подчеркнул Халилулла, терроризм представляет угрозу всем, а соответствующие представители Пакистана и России находятся в контакте.

"Поскольку для устранения этой угрозы требуются координированные действия, представители Пакистана и России, отвечающие за вопросы в сфере безопасности, находятся в контакте, а также обмениваются соответствующей информацией и совершают визиты. Что касается взаимодействия между Пакистаном и Россией в области борьбы с терроризмом, то оно ведется в рамках консультативного механизма по борьбе с терроризмом, который существует между странами", — сказал собеседник агентства, добавив, что Исламабад желает далее усиливать свое многостороннее сотрудничество с Россией, а также углублять сотрудничество во всех сферах, представляющих взаимный интерес, включая борьбу с терроризмом.

"Однако Пакистан в полной мере способен бороться с терроризмом самостоятельно. Мы подтвердили это нашими операциями "Зарб-э-Азб" и "Радд-уль-Фассад" против террористов и экстремистов… Эти операции – история успеха. Пакистан приобрел богатые знания и опыт, успешно сражаясь и ликвидируя терроризм. Мы намер*Террористическая организация, запрещена в Россииены поделиться успехами с другими", — отметил посол.

Вооруженные силы Пакистана летом 2014 года заявили о начале "универсальной операции" под названием "Зарб-э-Азб" против боевиков на территории Северного Вазиристана.

*Террористическая организация, запрещена в России

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