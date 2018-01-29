Генштаб Турции сообщил об уничтожении около 600 террористов в Африне

АНКАРА, 29 янв — РИА Новости. Турецкие ВВС в ходе операции в сирийском Африне уничтожили в воскресенье еще 40 членов террористических организаций, всего с начала операции ликвидированы 597 террористов, заявил турецкий генеральный штаб.
Отмечается, что операция продолжается в плановом режиме.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым позже заявил о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
*Террористическая организация, запрещена в России
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