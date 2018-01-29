Россия и Турция за сутки зафиксировали 16 нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Россия и Турция в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировали по восемь случаев нарушения режима прекращения огня, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
В течение дня Центр по примирению враждующих сторон в САР провел гуманитарную акцию в населенном пункте Мазлум, местному населению доставлено 2,4 тонны продуктов питания. В течение суток медицинскую помощь получили 22 человека.
В Минобороны отметили, что в течение суток соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 2340.
Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось —
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