На конгрессе нацдиалога Сирии сформируют президиум и высший комитет

СОЧИ, 29 янв — РИА Новости. На конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи будет сформирован президиум, высший комитет, оргкомитет и три комиссии, включая конституционную, право произнести вступительное слово на конгрессе будет предоставлено председателю торгового союза Сирии Мухамммаду Гасану аль-Каляа, это следует из документов, находящихся в распоряжении РИА Новости.

В соответствии с ними, в руководящие органы войдут 43 человека.

Оргкомитет будет сформирован из восьми человек. Президиум конгресса возглавит секретарь партии социалистического арабского объединения Савфан аль-Кудси, его заместителем будет ректор Дамасского университета Мухаммад Махир Кабакиби.

В мандатную комиссию войдут шесть человек, в счётную — семь.

Одним из ключевых органов конгресса будет Конституционная комиссия. Предполагается, что в ее составе будет четыре человека — депутат, профессор Дамасского университета Аббас Ашвак, депутат Ахмад Кязбари, преподаватели Иман Хамадан и Амаль Языджи.

В высшем комитете конгресса будет 14 человек. В президиуме — пять, причем двое из них будут также участвовать в работе других органов конгресса: один — в высшем комитете и один — в конституционной комиссии.