Российские военные доставили гумпомощь в провинцию Дераа

БЕЙДЖИН (Сирия), 29 янв — РИА Новости. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии доставили несколько тонн гуманитарной помощи в населенные пункты Бейджин и Мазраа Бейджин провинции Дераа.

Бойцы местного ополчения "Харамун", воевавшие как против террористов "Джебхат ан-Нусры"*, так и против правительственных войск, подписали соглашение о прекращении огня совсем недавно. Район сильно пострадал из-за боевых действий. Тем не менее, в Бейджин активно возвращаются беженцы, рассказал журналистам представитель ЦПВС Леонид Шаршуков.

"Инфраструктура здесь очень сильно разрушена из-за активных боевых действий. Требуется очень много работы, и администрация провинции нацелена на это: направлены рабочие группы по восстановлению населенных пунктов. Уже 1,5 тысячи беженцев вернулись сюда, хотя гуманитарная обстановка очень тяжелая", — сказал он.

После завершения военной кампании в Сирии сотрудники ЦПВС регулярно объезжают освобожденные от боевиков районы страны, чтобы оценить гуманитарную обстановку. В задачи Центра входят планирование и оказание гуманитарной помощи населению Сирии, координация восстановления инфраструктуры пострадавших от войны регионов, содействие при возвращении беженцев, посредничество и координация процесса интеграции в мирную жизнь сложивших оружие боевиков, а также контроль режима прекращения боевых действий.

* Террористическая организация, запрещена в России