В программе конгресса нацдиалога Сирии запланировано пленарное заседание

СОЧИ, 28 янв — РИА Новости. В программе конгресса национального диалога Сирии запланированы пленарное заседание и торжественный ужин, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Форум, который стартует в Сочи 29 января, пройдет под девизом "Мир народу Сирии". Основной день конгресса — вторник, 30 января. В понедельник будут идти подготовительные мероприятия.

Конгресс нацдиалога Сирии запланирован в Сочи 29-30 января. МИД РФ пригласил к участию порядка 1600 представителей сирийского общества, кроме того, в качестве наблюдателей приглашены ООН, страны-постоянные члены СБ ООН, а также Египет, Иордания, Ирак, Ливан, Саудовская Аравия и Казахстан.

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