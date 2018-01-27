В Ливане назвали имя главы делегации на конгрессе нацдиалога в Сочи

БЕЙРУТ, 27 янв — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Ливанская делегация примет участие в межсирийском конгрессе в Сочи, возглавит делегацию директор департамента политики МИД страны Гхади Хури, сообщили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве Ливана.

"Касаемо конгресса в Сочи, министра (иностранных дел Ливана) будет представлять директор департамента политики министерства Гхади Хури", — сообщили в МИД Ливана.

Конгресс нацдиалога Сирии запланирован в Сочи 29-30 января. МИД РФ пригласил к участию порядка 1600 представителей сирийского общества, кроме того, в качестве наблюдателей приглашены ООН, страны-постоянные члены СБ ООН, а также Египет, Иордания, Ирак, Ливан, Саудовская Аравия и Казахстан.

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