Источник рассказал, кто возглавит делегацию Ирана на конгрессе в Сочи

БАГДАД, 27 янв — РИА Новости. Делегацию Ирака на конгрессе национального диалога Сирии в Сочи 30 января возглавит замглавы МИД страны Назар аль-Хейрулла, сообщил РИА Новости высокопоставленный дипломатический источник.

"Принято решение об участии делегации Ирака высокого уровня в конгрессе в Сочи, ее возглавит замглавы МИД Назар аль-Хейрулла", — сообщил источник.

Сайт главы МИД Ирака Ибрагима аль-Джаафари в понедельник сообщил, что страна получила приглашение на конгресс в Сочи, его передал министру посол России в Багдаде Максим Максимов.

Конгресс нацдиалога Сирии запланирован в Сочи 29-30 января. МИД РФ пригласил к участию порядка 1600 представителей сирийского общества, кроме того, в качестве наблюдателей приглашены ООН, страны-постоянные члены СБ ООН, а также Египет, Иордания, Ирак, Ливан, Саудовская Аравия и Казахстан.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в работе конгресса также примет участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Делегацию Казахстана возглавит директор департамента Азии и Африки Айдарбек Туматов, Египта — советник главы МИД страны по вопросам арабских стран Ясир Алауи.

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