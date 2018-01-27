На конгрессе нацдиалога по Сирии могут создать конституционную комиссию

ВЕНА, 27 янв — РИА Новости. Проект итогового заявления конгресса сирийского национального диалога в Сочи предполагает создание Конституционной комиссии с участием делегации официального Дамаска и оппозиции, обращение о том, чтобы она работала в Женеве, будет направлено в ООН.

В документе, который поступил в распоряжение РИА Новости, отмечается, что "представители народа Сирии, пережившего ужасающие лишения, заявляют о своей решимости возвратить благополучие и процветание на родную землю".

Для этой цели будет создана Конституционная комиссия "с участием делегации правительства Сирийской Арабской Республики и широкой представительной делегации оппозиции", которая подготовит конституционную реформу "в качестве вклада в процесс политического урегулирования под эгидой ООН в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН".

Отмечается, что при достижении такой договоренности сирийский народ "обратится с просьбой к генеральному секретарю ООН", чтобы он поручил спецпосланнику по Сирии Стаффану де Мистуре "оказывать содействие в организации работы Конституционной комиссии в Женеве".

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