СМИ: в турецком городе Килис упала ракета, пущенная из Африна

Турецкая военная техника, используемая в операции в Африне

Турецкая военная техника, используемая в операции в Африне

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Ракета, запущенная представителями курдской партии PYD ("Демократический союз") с территории сирийского Африна, упала рядом с правительственным зданием турецкого города Килис, сообщает газета Yeni Safak.

По данным газеты, ракета приземлилась на крышу семиэтажного здания. На данный момент сообщений о пострадавших не поступало.

Для нейтрализации несдетонировавшей ракеты были отправлены силы безопасности. Район вокруг здания эвакуировали и оцепили.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в минувшее воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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