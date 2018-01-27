СКП еще изучает документ "пятерки" по Сирии, разработанный в Вашингтоне

ВЕНА, 27 янв — РИА Новости. Глава сирийской комиссии по переговорам Насер аль-Харири заявил, что СКП еще изучает подготовленный в Вашингтоне документ "пятерки" по урегулированию в Сирии, но в целом приветствует любые инициативы на пути к выполнению резолюции СБ ООН 2254.

Пять стран – США, Франция, Саудовская Аравия, Иордания и Великобритания разработали в Вашингтоне документ, в котором идёт речь о плане по выполнению резолюции СБ ООН 2254 по Сирии. Глава делегации правительства САР Башар Джаафари заявил, что Дамаск не принимает документ "пятерки" и считает, что он направлен на подрыв женевских переговоров и конгресса национального диалога Сирии в Сочи.

"В целом, мы приветствуем любые предложения, которые ведут к выполнению резолюции 2254. Документ изучается, есть как положительные, так и отрицательные впечатления от него. Это все сейчас обсуждается", — сказал Харири журналистам в субботу.

Конгресс нацдиалога Сирии запланирован на 30 января в Сочи. МИД РФ пригласил к участию порядка 1600 представителей сирийского общества, кроме того, в качестве наблюдателей приглашены представители ООН, а также ряда региональных и международных партнеров.

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