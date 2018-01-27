МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Конгресс сирийского национального диалога в Сочи будет представительным, даже если СКП откажется от участия в нем, и если информация об этом подтвердится, то этот шаг не повлияет на работу форума, заявил РИА Новости источник в МИД РФ.

"Нет, конечно, как это может повлиять", — заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос, повлияет ли возможное неучастие Сирийской комиссии по переговорам (СКП) на работу и результаты конгресса.

"Мы думали, что они будут участвовать в работе, принятии каких-то итоговых документов, может быть. Но если они не хотят участвовать, пусть не участвуют, другие будут участвовать. Тысяча шестьсот человек должны приехать, это представительная цифра, эти участники конгресса будут представлять все слои общества Сирии, и оппозицию, и тех, кто поддерживает правительство, и тех, кто нейтральны, это представители разных регионов, племен, этноконфессиональных групп. Так что форум будет очень представительным", — сказал источник в МИД РФ.

При этом он подчеркнул, что пока что официального уведомления о неучастии СКП в конгрессе Москва не получала.

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