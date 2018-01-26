Представитель СКП не подтвердил информацию о перемирии в Восточной Гуте

ВЕНА, 26 янв — РИА Новости. Представитель Сирийской комиссии по переговорам (СКП) Яхья аль-Ариди не подтвердил журналистам договорённость о перемирии в Восточной Гуте, отметив, что переговоры по этой теме ещё идут.

"Нет, идут переговоры", — ответил аль-Ариди, отвечая на вопрос о перемирии в Восточной Гуте.

Ранее в пятницу представитель сирийской вооруженной оппозиции заявил, что на специальной встрече в Вене достигнуто соглашение о прекращении огня в Восточной Гуте начиная с полуночи пятницы. Осведомленный источник сообщал РИА Новости, что группировка сирийской армии, дислоцированная на фронтах в пригороде Дамаска Восточная Гута, получила приказ о прекращении огня с полуночи по дамасскому времени.

Ранее российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии призывал конфликтующие стороны в Восточной Гуте прекратить боевые действия.

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