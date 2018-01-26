В Восточной Гуте объявили режим прекращения огня

ВЕНА, 26 янв – РИА Новости. Представитель сирийской вооруженной оппозиции заявил, что на специальной встрече в Вене достигнуто соглашение о прекращении огня в Восточной Гуте начиная с полуночи пятницы.

"В Вене достигнуто соглашение о полном прекращении огня в Восточной Гуте начиная с полуночи сегодня", — заявил РИА Новости по телефону один из командиров "Свободной сирийской армии" (ССА) Фатех Хассун.

Специальная двухдневная встреча по Сирии стартовала в четверг в отделении Всемирной организации в Вене. Межсирийские переговоры под эгидой ООН в Вене проходят в преддверии другого масштабного мероприятия по поиску политического урегулирования кризиса в Сирии — конгресса национального диалога, который запланирован на 30 января в Сочи и должен собрать на одной площадке более 1,5 тысячи участников, в том числе как региональных, так и международных игроков.

Ранее российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии призывал конфликтующие стороны в Восточной Гуте прекратить боевые действия.