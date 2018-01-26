Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Сирии

Президент РФ Владимир Путин во время телемоста в КФУ с ведущими высшими учебными заведениями страны. 25 января 2018

Президент РФ Владимир Путин во время телемоста в КФУ с ведущими высшими учебными заведениями страны. 25 января 2018

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ подготовку к конгрессу национального диалога Сирии в Сочи и ситуацию вокруг Африна, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"На совещании обсуждалась завершающая стадия подготовки к Конгрессу нацдиалога в Сочи", — сказал Песков.

"Кроме того, речь шла о ситуации в Африне, и в этом контексте президент проинформировал участников совещания об обсуждении этой темы несколько дней назад в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом", — добавил он.

На совещании также затрагивались текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня, отметил пресс-секретарь президента.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>