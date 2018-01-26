Путин и Нетаньяху обсудят ближневосточное урегулирование и ситуацию в Сирии

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудит 29 января в Москве с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ближневосточное урегулирование и ситуацию в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что в Еврейском музее и центре толерантности Путин и Нетаньяху примут участие в мероприятиях по случаю Международного дня памяти жертв холокоста, а также годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Сообщается, что 2018 год – год 75-летия единственного успешного в истории Второй мировой войны восстания пленных в концлагере "Собибор". В этой связи особое место в программе мероприятий займет открытие выставки "Собибор: победившие смерть". Ранее в этот день на территории музея будет заложен камень на месте будущего памятника героям сопротивления в нацистских лагерях и гетто.
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