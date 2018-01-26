Российский посол направил Джонсону приглашение на конгресс нацдиалога Сирии

ЛОНДОН, 26 янв — РИА Новости, Мария Табак. Посол России в Великобритании Александр Яковенко направил главе британского МИД Борису Джонсону приглашение на конгресс национального диалога Сирии в Сочи.

"Направил письмо Борису Джонсону, в котором Великобритания приглашается принять участие в конгрессе сирийского национального диалога в Сочи. Необходимы коллективные конструктивные усилия для обеспечения истинного прогресса на межсирийских переговорах в Женеве", — написал посол в микроблоге в Twitter.

Sent a letter to @BorisJohnson inviting UK to participate in the Congress of the Syrian National Dialogue in Sochi. Collective constructive effort is required to facilitate a genuine progress in the intra-Syrian talks in Geneva pic.twitter.com/I4GF1HD65c — Alexander Yakovenko (@Amb_Yakovenko) 26 января 2018 г.

Конгресс нацдиалога Сирии запланирован в Сочи 30 января. МИД РФ пригласил к участию порядка 1,6 тысячи представителей сирийского общества, кроме того, в качестве наблюдателей приглашены представители ООН, а также ряда региональных и международных партнеров.

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