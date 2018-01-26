США и Франция хотят сорвать урегулирование в Сирии, заявил российский посол

БЕЙРУТ, 26 янв — РИА Новости. Вашингтон и Париж пытаются создать препятствия на пути политического урегулирования в Сирии, поднимая заново вопрос о применении химического оружия, считает посол России в Ливане Александр Засыпкин.

"В региональных проблемах в целом возвращение к химической теме является опасной тенденцией. Они (США и Франция) пытаются создать препятствия на пути к политическому урегулированию, используя эту тему — обвиняя сирийские власти, а в этот раз добавили еще, что считают Россию напрямую ответственной за химатаки", — сказал глава российского диппредставительства в Ливане в интервью РИА Новости.

Засыпкин добавил, что в связи с заявлениями западных стран, Россия продолжит настаивать на тщательном расследовании с "твердым фундаментом" и согласно международным стандартам.

"Они хотят расследования на расстоянии, а мы предлагаем вести расследования на местах, которые, предполагается, были атакованы химоружием", — сказал он.

"Они используют эту тему… для достижения ставших известными политических целей", — подчеркнул посол.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон ранее заявил, что сирийские власти в понедельник якобы применили химическое оружие против гражданского населения в Восточной Гуте. В пятницу в госдепе США также заявляли, что Россия использует любую возможность, чтобы защитить режим президента Сирии Башара Асада, который якобы "продолжает использовать химоружие". В ответ на это в Минобороны РФ заявили, что попытки США обвинить власти Сирии в использовании химоружия опираются на слухи из соцсетей и свидетельства боевиков, при этом они ни разу не были подтверждены фактами.

Россия призвала страны-участницы Конвенции о запрете химического оружия (КЗХО) не поддаваться диктату тех, кто хочет отстранения законных властей Сирии. В комментарии замглавы МИД РФ Сергея Рябкова относительно парижской встречи "Международного партнерства по борьбе с безнаказанностью применения химического оружия" говорится, что ни Россию, ни Китай на встречу не пригласили, а вся подготовка к ней велась тайно.

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