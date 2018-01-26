США и Франция хотят сорвать урегулирование в Сирии, заявил российский посол

БЕЙРУТ, 26 янв — РИА Новости. Вашингтон и Париж пытаются создать препятствия на пути политического урегулирования в Сирии, поднимая заново вопрос о применении химического оружия, считает посол России в Ливане Александр Засыпкин.
Засыпкин добавил, что в связи с заявлениями западных стран, Россия продолжит настаивать на тщательном расследовании с "твердым фундаментом" и согласно международным стандартам.
"Они хотят расследования на расстоянии, а мы предлагаем вести расследования на местах, которые, предполагается, были атакованы химоружием", — сказал он.
"Они используют эту тему… для достижения ставших известными политических целей", — подчеркнул посол.
Россия призвала страны-участницы Конвенции о запрете химического оружия (КЗХО) не поддаваться диктату тех, кто хочет отстранения законных властей Сирии. В комментарии замглавы МИД РФ Сергея Рябкова относительно парижской встречи "Международного партнерства по борьбе с безнаказанностью применения химического оружия" говорится, что ни Россию, ни Китай на встречу не пригласили, а вся подготовка к ней велась тайно.
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