Сирийская армия нашла у боевиков европейскую аппаратуру РЭБ

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Сирийские военные нашли у террористов, уничтоженных в районе Эт-Танфа, современную аппаратуру радиоэлектронной борьбы европейского производства. Речь идет о базовой радиостанции и устройстве для постановки помех, говорится в заявлении Российского центра по примирению враждующих сторон.

Накануне бойцы сирийской армии во время патрулирования наткнулись на автомобильную колонну боевиков. Джипы были оснащены тяжелыми пулеметами; два из них удалось уничтожить, одна машина скрылась. Погибли пятеро террористов.

Помимо европейской техники, в автомобилях обнаружили множество боеприпасов к стрелковому оружию и экстремистскую литературу.

Также в машинах нашли флаги и эмблемы группировки "Силы шахида Ахмада Аль-Абду", "боевики которой проходят подготовку в тренировочном лагере у Эт-Танфа под руководством инструкторов сил специальных операций США в качестве формируемой ими "новой сирийской армии", сообщили российские военные.

Прорыв боевиков

В центре по примирению враждующих сторон рассказали, что скоро ожидается прорыв террористов из контролируемой США зоны Эт-Танф на север и северо-восток. Специалисты ссылаются на свидетельства сирийских беженцев, которым удалось покинуть эту зону.

Боевики планируют совершить теракты в провинциях Дамаск, Хомс и Дейр-эз-Зор, чтобы отвлечь на себя правительственные силы, окружившие террористов "Джебхат ан-Нусры"* в Идлибе.

Кроме того, российские военные вновь обвинили США в поддержке "проигиловских* группировок… для срыва мирного процесса в Сирии".

В конце декабря начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявил, что американские военные под видом "новой сирийской армии" обучают экстремистов на базе в Эт-Танфе. "По данным космической и других видов разведки, на ней находятся отряды боевиков. Они фактически там готовятся", — отметил он.

Цель — дестабилизация режима

Как считает председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил Владимир Богатырев, террористы при поддержке Запада хотят дестабилизировать обстановку в Сирии и расколоть страну.

После разгрома ИГ* так называемая сирийская оппозиция ведет активную разведывательную и диверсионную деятельность, заявил Богатырев. По его словам, за "оппозицией" стоят открытые или скрытые террористические группировки, которые продолжают дело ИГИЛ* и "Аль-Каиды"*. И это происходит, по его мнению, не без помощи со стороны Запада.

"Делают ли это специальные службы, государственные структуры, или это делают при их попустительстве, "закрытых глазах" и неофициальном патронате какие-то частные структуры — это уже дело другое", — отметил Богатырев.

Боевики преследуют две цели: дестабилизация обстановки и попытка расколоть Сирию на различные анклавы, считает эксперт

"За всем этим стоят конкретные силы, зарабатывающие на нефти и других полезных ископаемых этого государства", — заключил он.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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