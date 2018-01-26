Сирийская армия нашла у боевиков европейскую аппаратуру РЭБ

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Сирийские военные нашли у террористов, уничтоженных в районе Эт-Танфа, современную аппаратуру радиоэлектронной борьбы европейского производства. Речь идет о базовой радиостанции и устройстве для постановки помех, говорится в заявлении Российского центра по примирению враждующих сторон.
Помимо европейской техники, в автомобилях обнаружили множество боеприпасов к стрелковому оружию и экстремистскую литературу.
Также в машинах нашли флаги и эмблемы группировки "Силы шахида Ахмада Аль-Абду", "боевики которой проходят подготовку в тренировочном лагере у Эт-Танфа под руководством инструкторов сил специальных операций США в качестве формируемой ими "новой сирийской армии", сообщили российские военные.
Прорыв боевиков
В центре по примирению враждующих сторон рассказали, что скоро ожидается прорыв террористов из контролируемой США зоны Эт-Танф на север и северо-восток. Специалисты ссылаются на свидетельства сирийских беженцев, которым удалось покинуть эту зону.
Кроме того, российские военные вновь обвинили США в поддержке "проигиловских* группировок… для срыва мирного процесса в Сирии".
В конце декабря начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявил, что американские военные под видом "новой сирийской армии" обучают экстремистов на базе в Эт-Танфе. "По данным космической и других видов разведки, на ней находятся отряды боевиков. Они фактически там готовятся", — отметил он.
Цель — дестабилизация режима
Как считает председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил Владимир Богатырев, террористы при поддержке Запада хотят дестабилизировать обстановку в Сирии и расколоть страну.
"Делают ли это специальные службы, государственные структуры, или это делают при их попустительстве, "закрытых глазах" и неофициальном патронате какие-то частные структуры — это уже дело другое", — отметил Богатырев.
Боевики преследуют две цели: дестабилизация обстановки и попытка расколоть Сирию на различные анклавы, считает эксперт
"За всем этим стоят конкретные силы, зарабатывающие на нефти и других полезных ископаемых этого государства", — заключил он.
*террористическая группировка, запрещенная в России
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