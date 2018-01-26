Минздрав Турции сообщил о погибших в Африне

АНКАРА, 26 янв – РИА Новости, Алена Палажченко. Трое турецких военных погибли в ходе операции ВС Турции в сирийском Африне, 16 раненых находятся на стационарном лечении, заявил РИА Новости представитель минздрава Турции в пятницу.

"К настоящему времени трое турецких военнослужащих погибли в ходе операции в Арфине. Также погибли 11 членов (оппозиционной) Свободной сирийской армии. Несколько десятков пострадали, большинству из них была оказана помощь на месте. В больнице находятся на лечении 16 раненых, их состоянию ничего не угрожает. Лечение также проходят 18 членов ССА", — сказал собеседник агентства.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в минувшее воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.