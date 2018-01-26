Власти Африна сообщили о новых авиаударах, есть погибшие

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Турецкая авиация нанесла новые удары по территории сирийского кантона Африн, сообщили местные власти.
"Нанесен авиаудар по поселку Мабатая. Два дома уничтожены, погибли пятеро внутренних перемещенных лиц арабской национальности, прибывших с территории, подконтрольной террористам", — сообщили РИА Новости власти кантона.
Есть также раненые, их количество уточняется. По данным властей, авиаудары продолжаются.
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
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