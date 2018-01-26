Власти Африна сообщили о новых авиаударах, есть погибшие

Бойцы Свободной сирийской армии к северо-востоку от Африна, Сирия. 23 января 2018

Бойцы Свободной сирийской армии к северо-востоку от Африна, Сирия. 23 января 2018

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Турецкая авиация нанесла новые удары по территории сирийского кантона Африн, сообщили местные власти.

"Нанесен авиаудар по поселку Мабатая. Два дома уничтожены, погибли пятеро внутренних перемещенных лиц арабской национальности, прибывших с территории, подконтрольной террористам", — сообщили РИА Новости власти кантона.

Есть также раненые, их количество уточняется. По данным властей, авиаудары продолжаются.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в минувшее воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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