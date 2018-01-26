Российские военные доставили гуманитарную помощь в Тарин

ТАРИН (Сирия), 26 янв — РИА Новости. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии доставили несколько тонн гуманитарной помощи в населенный пункт Тарин провинции Хомс, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Тарин расположен примерно в 40 километрах к юго-востоку от города Хомс и в 11 километрах от зоны деэскалации "Восточная Гута", которую контролируют незаконные вооруженные формирования.

Как рассказал журналистам представитель ЦПВС Дмитрий Неутолимов, в Сирии развернута широкомасштабная программа возвращения населения в родные места, однако Тарин остается одним из немногих мест в стране с высокой концентрацией беженцев.

"Тарин отличается тем, что здесь наибольшее количество беженцев, около 200 семей беженцев на территории Сирии принял этот населенный пункт. Обеспечили домами, школами. Здесь роздано 450 комплектов гуманитарной помощи, привезенных и собранных представителями Центра по примирению враждующих сторон, оказана медицинская помощь", — сказал он.

После завершения военной кампании в Сирии сотрудники ЦПВС регулярно объезжают освобожденные от боевиков районы страны, чтобы оценить гуманитарную обстановку. В задачи центра входят планирование и оказание гуманитарной помощи населению Сирии, координация восстановления инфраструктуры пострадавших от войны регионов, содействие при возвращении беженцев, посредничество и координация процесса интеграции в мирную жизнь сложивших оружие боевиков, а также контроль режима прекращения боевых действий.