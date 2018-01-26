Сирийский военный патруль уничтожил пять боевиков в районе Эт-Танф

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Сирийский военный патруль 24 января уничтожил в районе Эт-Танф два джипа и пять террористов, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в САР.

"Двадцать четвертого января в ходе патрулирования периметра зоны блокирования в районе Эт-Танф сирийским военным патрулем была обнаружена передвигавшаяся по пустыне колонна из трех джипов боевиков, оснащенных тяжелыми пулеметами… В результате боестолкновения уничтожено два джипа и пять террористов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что еще одному автомобилю с боевиками удалось вернуться обратно в зону Эт-Танф.

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