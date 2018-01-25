Небензя отметил роль ВКС в сохранении суверенитета Сирии

ВАШИНГТОН, 25 янв — РИА Новости. Роль ВКС РФ была решающей в сохранении суверенитета в Сирии, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"В Сирии благодаря решающей роли военно-космических сил России территория страны была очищена правительственными силами от боевиков террористической группировки ИГИЛ*. Удалось сохранить Сирию как суверенное государство, создать условия для возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц, вплотную приступить к урегулированию сирийского кризиса под эгидой ООН", — сказал Небензя на заседании СБ ООН.

*Запрещенная в России террористическая организация

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