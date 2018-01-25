Россия и Сирия обсудили вопрос восстановления железных дорог в республике

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Замминистра транспорта РФ Сергей Аристов и руководитель Генеральной дирекции железных дорог Сирии Наджиб Аль Фарес обсудили вопрос восстановления железных дорог в арабской республике, сообщает российское ведомство в четверг.

"Заместитель министра транспорта РФ Сергей Аристов встретился с руководителем Генеральной дирекции железных дорог Сирийской Арабской Республики доктором Наджибом Аль Фаресом. В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области транспорта, уделив основное внимание восстановлению железных дорог в Сирии", — говорится в сообщении.

Российская сторона напомнила о большом опыте РЖД в строительстве железных дорог в зарубежных государствах, а также обратила внимание сирийских коллег на возможности обучения сирийских студентов в российских учебных заведениях по железнодорожным специальностям.

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