В Вене начались консультации де Мистуры с делегацией сирийской оппозиции

Спецпосланника ООН Стаффан Де Мистура перед началом переговоров с делегацией сирийской оппозиции в Вене. 25 января 2018

Спецпосланника ООН Стаффан Де Мистура перед началом переговоров с делегацией сирийской оппозиции в Вене. 25 января 2018

ВЕНА, 25 янв — РИА Новости. В Вене начались консультации спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры с делегацией сирийской оппозиции, перед началом встречи официальный представитель оппозиционной Сирийской комиссии по переговорам (СКП) Яхья аль-Ариди назвал венские переговоры критически важными.

Специальная двухдневная встреча по Сирии стартовала в четверг в отделении Всемирной организации в Вене, она началась с беседы де Мистуры с делегацией сирийского правительства во главе с Башаром Джаафари. Возможностей для прямых переговоров между сторонами по-прежнему пока не просматривается.

"Эту встречу спецпосланник ООН назвал "критической", и мы считаем, что она таковой и является. Со своей стороны мы привержены свободной и демократической Сирии", — сказал аль-Ариди.

"Наша главная цель — увидеть приверженность всех сторон выполнению резолюции СБ ООН 2254", — добавил он.

Последние восемь раундов переговорного процесса под эгидой ООН по Сирии прошли в Женеве, однако никакого прогресса они не принесли.

В отличие от прошлого, самого длительного раунда, в этот раз переговоры продлятся всего два дня. При этом в ООН их называют специальной встречей, а не девятым раундом, а выбор Вены в качестве места проведения консультаций объясняют техническими моментами.

Восьмой раунд переговоров закончился в середине декабря взаимными обвинениями сторон. Де Мистура назвал его "упущенной золотой возможностью" и указал на то, что обе стороны создали на переговорах негативную и безответственную атмосферу, постоянно выдвигая предварительные условия.

Анонсируя встречу в Вене, де Мистура выразил надежду, что обе делегации приедут в Вену для дискуссии по существу по конституциональным вопросам, которые заложены в четвертой "корзине" женевского процесса.

Обе делегации, как правительственная, так и оппозиционная, прибыли в Вену, однако, как одна, так и другая сторона, сомневаются, что встреча сможет стать прорывной.

Встреча в Вене проходит в преддверии другого масштабного мероприятия по поиску политического урегулирования кризиса в Сирии — конгресса национального диалога, который запланирован на 30 января в Сочи и должен собрать на одной площадке более 1,5 тысячи участников, в том числе, региональных и международных игроков.

Россия, Турция и Иран как соорганизаторы сочинского конгресса настаивают, что мероприятие на черноморском побережье должно придать импульс зашедшему в тупик "женевскому" треку урегулирования и помочь с запуском конституционной реформы в арабской республике, проведение которой предполагает резолюция 2254 СБ ООН.

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