Генсек НАТО призвал Турцию применять силу в Сирии пропорционально

БРЮССЕЛЬ, 25 янв — РИА Новости, Александр Шишло. Турции следует пропорционально применять силу на севере Сирии, заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Как и все страны, Турция имеет право на самооборону. Но мы хотим, чтобы это делалось пропорциональным и взвешенным образом", — сказал он журналистам ходе визита в Мадрид, отвечая на вопрос о турецкой военной операции на севере Сирии.

Трансляцию вела пресс-служба НАТО.

Ранее глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль обратился к генсеку НАТО с просьбой поставить на обсуждение в альянсе вопрос вокруг ситуации на севере Сирии.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в минувшее воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии.

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