Турция опровергла сообщения о заморозке поставок оружия из Германии

АНКАРА, 25 янв — РИА Новости, Алена Палажченко. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу опроверг сообщения о том, что Германия заморозила поставки Анкаре танков Leopard из-за турецкой операции в сирийском Африне.

Как ранее сообщил Spiegel со ссылкой на действующего главу МИД и вице-канцлера Зигмара Габриэля, действующее правительство ФРГ приостановило вплоть до формирования нового кабмина экспорт вооружений в Турцию. По информации издания, прекращение экспорта вооружений, в том числе танков Leopard, связано с военной операцией Турции против курдских формирований в Африне.

"По вопросу танков Leopard должна была собраться комиссия, но заседание было отложено. При этом нет речи о заморозке, ни об отмене (поставок)", — сказал Чавушоглу журналистам.

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