Могерини обсудила с турецким министром операцию в Африне

БРЮССЕЛЬ, 25 янв — РИА Новости, Владимир Добровольский. Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини в четверг обсудила ситуацию в сирийском Африне, где турецкие ВС проводят военную операцию, на встрече с министром Турции по делам ЕС Омером Челиком, говорится в сообщении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
"Могерини и Челик обсудили отношения ЕС и Турции и последние события в регионе, в частности, конфликт в Сирии и турецкую военную операцию в Африне", — говорится в коммюнике.
При этом ЕВС не сообщает подробностей дискуссии о ситуации в Сирии.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в минувшее воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".
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