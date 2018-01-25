Могерини обсудила с турецким министром операцию в Африне

БРЮССЕЛЬ, 25 янв — РИА Новости, Владимир Добровольский. Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини в четверг обсудила ситуацию в сирийском Африне, где турецкие ВС проводят военную операцию, на встрече с министром Турции по делам ЕС Омером Челиком, говорится в сообщении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

В понедельник по итогам заседания глав МИД стран ЕС Могерини сообщила журналистам, что Евросоюз крайне обеспокоен военной операцией Турции в Африне и считает, что она может подорвать возобновление переговоров об урегулировании сирийского конфликта в Женеве. Она также сообщила, что намерена встретиться в Брюсселе с турецким министром Челиком и обсудить с ним этот вопрос.

"Могерини и Челик обсудили отношения ЕС и Турции и последние события в регионе, в частности, конфликт в Сирии и турецкую военную операцию в Африне", — говорится в коммюнике.

При этом ЕВС не сообщает подробностей дискуссии о ситуации в Сирии.

Кроме того, на встрече Могерини вновь подтвердила "приверженность Европейского Союза открытым и прямым каналам коммуникации с Турцией, которая является страной-кандидатом (на вступление в ЕС) и ключевым партнером".

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в минувшее воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

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