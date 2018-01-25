Глава МИД ФРГ обратился в НАТО с просьбой обсудить ситуацию на севере Сирии

БЕРЛИН, 25 янв — РИА Новости. Действующий глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль обратился к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с просьбой поставить на обсуждение в альянсе вопрос вокруг ситуации на севере Сирии, сообщил в четверг МИД ФРГ.

"Я обратился с просьбой к генсеку НАТО провести обсуждения также в рамках НАТО о ситуации в Сирии и на севере страны", — говорится в заявлении министра, которое распространил МИД ФРГ.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в минувшее воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.